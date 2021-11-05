Telegram начал тестировать рекламные сообщения

В одном из популярнейших мессенджеров Telegram начали тестировать сервис встроенной рекламы. Первый пост с соответствующей пометкой появился на Telegram-каналах. Возможно, на всех имеющихся в мессенджере.

«Телеграм» начинает тестировать рекламные сообщения. Как это скажется на пользователях?» — говорится в сообщении от канала Павла Дурова.

Подробности приводятся в канале самого Дурова, куда и ведет клик на это сообщение. Там указано, что рекламные посты не будут появляться в списках чатов, в личной переписке или в группах. Кроме того, авторы мессенджера заверили: для демонстрации рекламных сообщений не будут использоваться личные данные. При этом саму рекламу обещают сделать ненавязчивой.

По замыслу, в рекламных сообщениях не будет внешних ссылок или фотографий, их тексты будут исключительно короткими. Планируется, что доход от рекламы позволит Telegram и дальше предоставлять своим пользователям сервис на бесплатной и неограниченной основе.