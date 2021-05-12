Для регистрации М2М SIM-карт введут переходный период

В России для регистрации М2М SIM-карт с июня 2021 года будет работать переходный период. Его ввели в рамках постановления правительства РФ о перечне необходимых сведений для регистрации корпоративных абонентов в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Решение приняли в Минцифры России с учетом поступивших во время общественного обсуждения предложений, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Будет предусмотрена возможность для операторов связи в течение трех месяцев с момента вступления в силу данного документа внести информацию об М2М SIM-картах <…> в Единую систему идентификации и аутентификации», — отметили в министерстве.

Планируется, что возможность появится к июню 2021 года. Россиянам при этом разрешат дистанционно заключать договоры на оказание услуг связи через «Госуслуги».

Минцифры работает над созданием условий, которые позволят подписывать гражданские сделки при помощи инфраструктуры электронного правительства. Таким образом люди смогут удаленно и в безопасной среде совершать юридически значимые действия.

У каждого оборудования, подчеркнули в ведомстве, есть не только наименование, но и идентификатор. Его, в том числе, нужно указать в ЕСИА для более точной идентификации пользовательского оборудования.

«Это позволит избежать ошибок при идентификации в случае полного совпадения всех остальных параметров», пояснили в министерстве.

Вместо IMEI, обратили внимание в Минцифры, может присутствовать MAC-адрес или иной идентификатор оборудования.