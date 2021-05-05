Россиянам объяснили, что делать при попадании воды в смартфон

Если в смартфон попала вода, то спасать его нужно быстро. Советами поделился старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

«Первым делом нужно достать телефон из воды, вытащить аккумулятор (если он извлекается), SIM-карту и карту памяти. Затем следует удалить видимые следы воды сухой тряпкой. Главное — не включать телефон после совершенных действий», — передало агентство «Прайм» его слова.

После нужно как можно быстрее отнести гаджет мастеру, который с помощью обработки в ультразвуковой ванне уберет оставшуюся воду. В противном случае телефон ждет коррозия.

При этом эксперт отметил, что лучше не сушить смартфон народными способами: феном, на батарее или в рисе. Кузьменко посоветовал хранить важную информацию или фотографии в облаке или делать дополнительные копии.

Эксперт ранее рассказал, что для улучшения работы смартфона нужно ежедневно его перезагружать и очищать оперативную память в настройках телефона. Также нужно проверять работу приложений в фоновом режиме, уточнило Ura.ru.