Определен новый облик российской ракеты для полетов на Луну

Определен новый облик российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса, которая может использоваться для полетов на Луну. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Ракету-носитель сверхтяжелого класса планируется создавать по пакетной схеме: шесть боковых блоков вокруг центрального — все с двигателем РД-182, и верхней ступенью на базе РД-0169», — рассказал собеседник агентства.

Гендиректор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов ранее презентовал разработку двигателя РД-182 для российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ». Как пояснил агентству источник, в ракете среднего класса «Амур-СПГ» намерены использовать многоразовый двигатель РД-0169 тягой 100 тонн, а в сверхтяжелой ракете более грузоподъемный многоразовый РД-182 тягой 250 тонн.

Инициатива перехода на метановое топливо с керосин-кислорода, по словам собеседника агентства, принадлежит лично главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину.

Роскосмос в октябре 2021 года с космодрома Восточный отправит на Луну посадочный аппарат. Это первый шаг по возобновлению исследований естественного спутника Земли. Об этом в феврале рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Для запуска космонавтов на Луну планируют использовать новый корабль «Орел». Он рассчитан на четырех членов экипажа.