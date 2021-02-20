Рогозин рассказал Путину о возобновлении исследования Луны

Роскосмос в октябре 2021 года с космодрома Восточный отправит на Луну посадочный аппарат. Это первый шаг по возобновлению исследований естественного спутника Земли. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Впервые за 45 лет мы возобновляем исследование Луны. В октябре с Восточного улетит „Луна-25“, первый посадочный аппарат», — процитировала главу Роскосмоса пресс-служба Кремля. Следующим шагом станет исследование естественного спутника Земли, которое перерастет в пилотируемую программу.

Для запуска космонавтов на Луну планируют использовать новый корабль «Орел». Он рассчитан на четырех членов экипажа.

«Мы начинаем его статические испытания уже сейчас, в феврале. То есть он уже собран, он уже в „железе“. Работа идет по этому вопросу», — рассказал Рогозин.

Всего на 2021 год Роскосмос запланировал провести 29 запусков ракет. Среди них отправка на МКС двух модулей, в том числе самого большого, который назвали «Наука». Старт запланирован на май этого года.

Также в этом году продолжатся испытания «Ангары». Планируются запуски одной тяжелой и двух легких ракет.

Кроме того, впервые Роскосмос запустит на орбиту радиолокационный спутник. Он предназначен для отслеживания ситуации на Северном морском пути.

«Для того, чтобы освоить восточный маршрут — от Ямала на восток, до Тихого океана, необходимо видеть все, что там происходит. Там сильные туманы, поэтому обычные спутники не видят ледовую обстановку. Радиолокационный аппарат — ему что ночь, что день, что зима, что туман, — он видит все детально», — рассказал Рогозин. По его словам, для госкорпорации год будет напряженный, но крайне интересный.