Для детей до 13 лет создадут свой Instagram

Самая большая социальная сеть в мире Facebook создаст вариант сервиса для обмена фотографиями детьми до 13 лет. Приложение еще не запущено.

В настоящее время Instagram требует, чтобы пользователям было не менее 13 лет, рассказал Bloombergсо ссылкой на внутренние данные компании.

«Все чаще дети спрашивают своих родителей, могут ли они включить приложение, которое поможет им поддерживать связь со своими друзьями. В настоящее время у родителей не так много вариантов, поэтому мы работаем над созданием дополнительных продуктов — как мы это делали с Messenger Kids, — которые подходят для детей и управляются родителями», — заявил представитель Facebook Джо Осборн.

Осборн добавил, что компания планирует привнести в Instagram систему, контролируемую родителями, чтобы дети могли держать связь со своими товарищами, открывать для себя новые увлечения.

Руководство Instagram обезопасит подростков от взрослых. Новая политика ограничит взаимодействие между этими двумя возрастными категориями. Теперь взрослые не смогут писать личные сообщения подросткам, пока те не подпишутся на их аккаунт.