Instagram начнет защищать детей от незнакомых взрослых

Руководство Instagram обезопасит подростков от взрослых. Новая политика ограничит взаимодействие между этими двумя возрастными категориями.

Теперь взрослые не смогут писать в личные сообщения подросткам, пока те не подпишутся на их аккаунт.

В приложении Instagram высветятся подсказки, которые укажут на взрослых, «проявляющих потенциально подозрительное поведение». Также появится уведомление: «Будьте осторожны, когда делитесь фотографиями, видео или информацией с незнакомыми людьми».

Подсказки безопасности позволят несовершеннолетним пользователям заблокировать взрослых, отправляющих им сообщения.

Функцию запустят в марте в некоторых странах, но в каких именно, пока не уточняется. Во всем мире система заработает скоро, добавили в компании.

Instagram также разрабатывает новую технологию искусственного интеллекта и машинного обучения. Она позволит определить возраст человека при регистрации аккаунта. Официально пользователям должно исполниться 13 лет, но дети легко могут обойти систему. Каким образом будет работать функция, руководство соцсети не уточнило.

Ранее Facebook заявил, что начнет помечать посты о вакцинах для борьбы с дезинформацией. Также специальные метки появятся и в Instagram. Они будут использоваться во всех странах и включать информацию на английском, испанском, индонезийском, португальском, арабском и французском языках.