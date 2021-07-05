СМИ сообщили о необычной зарядке для будущего iPhone

Компания Apple представит новую модель iPhone в сентябре этого года, но уже появились слухи о том, какие необычные сопутствующие устройства получит этот гаджет. Блогер Макс Вайнбах сообщил, что новое зарядное устройство iPhone позволит заряжать наушники AirPods просто положив их на крышку смартфона во время зарядки.

Блогер заявил, что в заднюю панель iPhone встроят мощные магниты, которые будут удерживать наушники. Устройство позволит быстро заряжать гаджет не допуская его перегрева.

Вайнбах отметил что заднюю панель смартфона можно использовать в качестве беспроводной зарядки для наушников AirPods или меток Air Tag.

Ранее аналитик компании Wedbush Дэниел Айвз заявил, что новый смартфон от Apple получит рекордную память в один терабайт. Кроме того, во всех новых моделях гаджета появится камера с лидаром. Это оптика, позволяющая сканировать пространство на основании отражаемого света. Пока лидары есть только у моделей iPhone 12 Pro и 12 Pro Max.

Собиратели инсайдов утверждают, что Apple может отказаться от использования числа 13 в названии своего нового гаджета, так как оно вызывает неприятные ассоциации в некоторых культурах. Есть предположение, что в названии нового iPhone просто добавят букву S.