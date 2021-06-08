iPhone 13 получит рекордную память на терабайт

Новый смартфон Apple побьет рекорд по объему встроенной памяти. Емкость накопителя iPhone 13 составит один терабайт, сообщило издание BGR.

Информация о таком апгрейде содержится в отчете аналитика Wedbush Дэниела Айвза. По его данным, компания сообщала об этом и ранее, а в настоящее время у нее нет данных, которые опровергли бы это предположение.

Еще одной главной особенностью новых iPhone, по словам Айвза, станет камера с лидаром. Она будет установлена во всех смартфонах серии, в том числе и в бюджетном iPhone 13 mini.

Максимальный объем встроенной памяти у iPhone 12 составляет 512 гигабайт, а лидарами оснащены только камеры у iPhone 12 Pro и 12 Pro Max.

В своем отчете Айвз также предположил — следующим летом Apple может презентовать смарт-очки с функцией смешанной реальности, а в 2024 году корпорация представит проект беспилотного электрокара Apple Car.

Сегодня Apple представила новую операционную систему для своих смартфонов, ноутбуков и планшетов. В 15-й версии поработали над приложением FaceTime, просмотром видео, виджетами и множеством других функций.