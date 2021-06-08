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    08 июня 2021, 14:41

    iPhone 13 получит рекордную память на терабайт

    Ольга Назаркина

    Новый смартфон Apple побьет рекорд по объему встроенной памяти. Емкость накопителя iPhone 13 составит один терабайт, сообщило издание BGR.

    iPhone 13 получит рекордную память на терабайт

    Информация о таком апгрейде содержится в отчете аналитика Wedbush Дэниела Айвза. По его данным, компания сообщала об этом и ранее, а в настоящее время у нее нет данных, которые опровергли бы это предположение.

    Еще одной главной особенностью новых iPhone, по словам Айвза, станет камера с лидаром. Она будет установлена во всех смартфонах серии, в том числе и в бюджетном iPhone 13 mini.

    Максимальный объем встроенной памяти у iPhone 12 составляет 512 гигабайт, а лидарами оснащены только камеры у iPhone 12 Pro и 12 Pro Max.

    В своем отчете Айвз также предположил — следующим летом Apple может презентовать смарт-очки с функцией смешанной реальности, а в 2024 году корпорация представит проект беспилотного электрокара Apple Car.

    Сегодня Apple представила новую операционную систему для своих смартфонов, ноутбуков и планшетов. В 15-й версии поработали над приложением FaceTime, просмотром видео, виджетами и множеством других функций.