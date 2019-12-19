Новый флагман Huawei повторит дизайн от Samsung. Фото

Huawei P40, как и новый Samsung, будет снабжен большим прямоугольным блоком камер на задней панели. В версии P40 Pro, как ожидается, будет пять камер, включая Sony IMX686 на 64 мегапикселя, а также сверхширокоформатный модуль на 20 мегапикселей и модуль с телеобъективом на 12 мегапикселей.

Смартфоны представят в Париже в марте 2020 года, сообщил на днях директор Huawei по потребительскому бизнесу Ричард Ю.

P40 и P40 Pro получат OLED-дисплей размером от 6,1 до 6,7 дюйма со встроенным сканером отпечатков пальцев. Задняя панель, по данным инсайдеров, будет выполнена из стекла. По краям смартфон получит металлическую рамку, почти не выступающую на переднюю панель.

В телефонах нет классического разъема для наушников под штекер 3,5 миллиметра.

Китайские флагманы будут работать на операционной системе Android 10 с собственной оболочкой EMUI 10. При этом из-за американских санкций в смартфонах не будет предустановленных сервисов Google.