Disney научился создавать DeepFake в мегапиксельном разрешении

Специалисты студии Disney разработали алгоритм, при помощи которого можно создавать DeepFake в мегапиксельном разрешении. Чтобы сделать качественное видео с заменой лиц, нужно несколько месяцев.

Алгоритм представили на лондонской конференции Eurographics Symposium on Rendering. Об этом сообщила пресс-служба Disnеу.

Лица людей в видео заменяют при помощи нейронной сети. На студии ее совместили с методом блендинга. Он помогает сохранить реалистичность контраста и освещения.

Теперь у Disney есть возможность создавать DeepFake-видео в мегапиксельном разрешении — 1024×1024. Другие нейросети способны генерить ролики, разрешение которых не превышает 256×256 пикселей.

Для создания DeepFake-видео подобного качества потребуются месяцы работы. Сейчас нейросети могут сделать ролик с заменой лиц всего за несколько часов.