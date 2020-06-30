30 июня 2020, 07:09
Disney научился создавать DeepFake в мегапиксельном разрешении
Специалисты студии Disney разработали алгоритм, при помощи которого можно создавать DeepFake в мегапиксельном разрешении. Чтобы сделать качественное видео с заменой лиц, нужно несколько месяцев.
Алгоритм представили на лондонской конференции Eurographics Symposium on Rendering. Об этом сообщила пресс-служба Disnеу.
Лица людей в видео заменяют при помощи нейронной сети. На студии ее совместили с методом блендинга. Он помогает сохранить реалистичность контраста и освещения.
Теперь у Disney есть возможность создавать DeepFake-видео в мегапиксельном разрешении — 1024×1024. Другие нейросети способны генерить ролики, разрешение которых не превышает 256×256 пикселей.
Для создания DeepFake-видео подобного качества потребуются месяцы работы. Сейчас нейросети могут сделать ролик с заменой лиц всего за несколько часов.