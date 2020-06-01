Создатель видеоролика с поющим Илоном Маском рассказал, почему не отправил ему клип

«Около трех недель назад я решил сделать дипфейк какой-нибудь советской песни. Я нашел песню группы „Земляне“, она мне нравится, я выбрал ее. Потом стал думать, кого вставить туда, и вспомнил про Илона Маска», — поделился Никита Коваленко.

Он поделился с изданием, что работа над видео не была тяжелой. В общей сложности молодой человек потратил на нее около двух дней.

По словам Коваленко, он намеревался отправить видеоклип главе корпорации SpaceX в Twitter, но его аккаунт оказался заблокирован.

При этом молодой человек заявил, что когда он делал популярное нынче видео, он ничего не знал о готовящемся SpaceX запуске.

Напомним, накануне в Сети завирусился ролик, на котором Илон Маск исполняет песню «Трава у дома» советской музыкальной группы «Земляне». Обзавестись музыкальным талантом миллиардеру помогла технология DeepFake.