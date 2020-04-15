Минкомсвязь предложила зафиксировать «золотой» диапазон для 5G

Это положение предлагается отразить в концепции создания и развития сетей пятого поколения, следует из протокола заседания профильной рабочей группы при АНО «Цифровая экономика» от 6 апреля, на котором был рассмотрен проект концепции.

В перспективе 3–5 лет альтернатив этому диапазону для развития технологии 5G нет, признала Минкомсвязь. Без 3,4–3,8 ГГц невозможно построить сети пятого поколения, подтверждают эксперты, но полосы, которую ведомство предлагает задействовать в этом диапазоне, все равно недостаточно для полноценной связи 5G. В концепции пока как приоритетные обозначены частоты 4,8–4,9 ГГц.

А вот в Британии люди, наслушавшись новых теорий заговора, повредили более десятка вышек сотовой связи. Они убеждены: сеть 5G способствует распространению коронавируса. Из-за все более агрессивного поведения людей соцсети вынуждены чистить контент, который связывает 5G и COVID-19.

«360» узнал, откуда появились эти теории и почему они лживы.