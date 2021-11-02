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    02 ноября 2021, 04:52

    Найдены опасные уязвимости в детских смарт-часах

    Детские смарт-часы стали мишенью для злоумышленников

    Анастасия Кукова

    Компания «Доктор Веб» нашла опасные уязвимости в смарт-трекерах для детей, которыми могут воспользоваться злоумышленники. В прошивке популярных моделей Elari специалисты обнаружили троян, который может объединить такие часы в чат-боты. Многие часы используют стандартный пароль для передачи команд по СМС. Поэтому их можно использовать для шпионажа.

    Найдены опасные уязвимости в детских смарт-часах

    Как сообщали газета «Коммерсант», разработчики часов утверждают, что их продукт никаких рисков для пользователей не несет. Однако в компании «Доктор Веб» считают, что безопасность продаваемых в России детских смарт-часов неудовлетворительна.

    В частности, сервер компании Elari Kidphone 4G, на которые передаются данные о местоположении ребенка, находится за пределами России. Производимые ею часы Kidphone 4G входят в топ-3 популярнейших моделей 2021 года. В них найден троян, который можно использовать для рекламы, шпионажа и установки небезопасных программ.

    В прошивке российской модели Wokka Lokka отсутствуют функции принудительной смены пароля при первом включении. Злоумышленник через стандартный пароль может подключиться к часам и послать родителям ребенка сообщение, что он попал в беду и ему нужны деньги.

    Директор по продуктам Elari Антон Бадаев сообщила изданию, что заявление «Доктора Веба» не соответствует действительности.

    «На часах нет браузера, таким образом, ребенок не может выйти в интернет, не получает рекламы и не может установить никакое приложение, которое подается как вирус. Сторонние разработчики также не могут ничего на них установить», — пояснил Бадаев.

    По его словам, необходимость выноса сервером за пределы России нужна для определения более точной геопозиции ребенка.

    На этой неделе состоится заседание экспертного совета, который определит список программ и их правообладателей, которые будут удалены из российского реестра.