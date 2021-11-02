Названы сроки исключения программ из реестра отечественного ПО
Минцифры сообщило, когда удалит программы из реестра ПО
На ближайшем очном заседании экспертного совета, который состоится на этой неделе, будет решен вопрос об удалении некоторых программ из реестра отечественного программного обеспечения (ПО) и их правообладателей. Аудит списка должен проводиться ежегодно, но за последние шесть лет ни разу не состоялся.
Об этом газете «Известия» сообщили в Минцифры. Во время продолжающейся проверки продуктов российского и евразийского реестров было выявлено около 900 программ с неактуальными данными. Экспертам министерства также не удалось связаться со 104 правообладателями. Сведения о них были исключены из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Поэтому Минфиры проверит программы реестра и выяснит, являются ли их разработчики российскими организациями или гражданами. Кроме того, компании должны обладать исключительными правами на ПО и его компоненты. Также программы должны свободно продаваться на территории России.
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