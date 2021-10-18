Детские учетные записи появятся на госуслугах

Родители смогут заводить расширенные учетные записи на портале госуслуг для детей младше 14 лет, у которых еще нет паспорта. Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев, написал РБК.

Возможность регистрации детских аккаунтов на госуслугах появится к 2023 году. Уже сейчас есть очень много сервисов, ориентированных на детей. Например, электронный дневник, расписание и доступ к электронному контенту, отметил Шадаев. Такие учетные записи сейчас заводят на уровне школы или муниципального образования.

«До конца 2022 года сделаем возможность получения цифрового ID для детей, которые не достигли возраста получения паспорта», — заявил министр, выступая на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи.

Сейчас дети, не достигшие 14 лет, не могут зарегистрировать на госуслугах полноценную учетную запись. Для них предусмотрена только упрощенная страница, привязанная к родительскому аккаунту.

Ранее на сайте госуслуг запустили сервис для участия во Всероссийской переписи населения, которую россияне впервые в истории страны могут пройти онлайн.