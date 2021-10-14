Форму для участия в переписи населения запустили на сайте госуслуг

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России запустило на сайте госуслуг сервис для участия во Всероссийской переписи населения онлайн. О старте сервиса сообщили на официальном сайте ведомства.

Ведомство сообщило, что перепись в режиме онлайн будет проходить впервые в истории страны. Для участия пользователям необходимо заполнить специальную анкету на сайте госуслуг. Для этого россиянам нужно иметь стандартную или подтвержденную учетную запись на сайте.

«Электронный переписной лист специально адаптирован под портал госуслуг таким образом, чтобы анкету было удобно заполнять. Реализован простой и интуитивно понятный пользовательский путь, используются подсказки», — рассказал замглавы Минцифры России Олег Качанов.

Качанов добавил, что общее время на заполнение анкеты составит примерно 15-25 минут, а действующие сохранения черновиков на сайте позволят россиянам делать паузу во время внесения данных.

Всероссийская перепись населения начнется 15 октября и завершится 14 ноября. Предыдущая перепись проводилась в 2010 году.

Сайт госуслуг обзаведется тремя новыми суперсервисами в 2022 году. Через сайт «Госуслуги» можно будет заниматься решением вопросов трудоустройства и занятости, оформлять транспортные документы на перевозки и решать вопросы, связанные со строительством.