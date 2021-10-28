Россиянам рассказали, что лучше всего покупать во время распродаж

Ноябрь становится все ближе, а это значит, что скоро стартует сезон скидок и распродаж. Эксперты рассказали, какие товары выгодно покупать в это время, а также как не попасть на уловки маркетологов и не потратить всю зарплату во время «Черной пятницы». Информацию опубликовал сайт «Мир 24».

Всегда выгодной покупкой будут курсы или обучение какой-то новой профессии. Порой скидка на эти продукты достигает до 50%. До ноября есть время, чтобы решить, какое дело вы давно хотели освоить или какой новый язык начать изучать, написало «Утро.ру».

Также во время ноябрьских скидок выгодно покупать новую технику, например, смартфон или компьютер. Уже сейчас можно добавлять электронику в корзину и начинать следить за ценами. Кроме того, в период распродаж можно купить интересные наряды из предыдущих коллекций по очень выгодной цене. Сюда относятся демисезонные куртки, пальто и вечерние наряды.

Понравившуюся сумку вряд ли удастся купить дешевле обычного даже в ноябре. Однако некоторые производители аксессуаров все же идут на уступки и делают цены более привлекательными.

Также в ноябре можно присмотреть авиабилеты по сниженной стоимости. Дешевеют в это время и номера в отелях. Если вы давно мечтали отправится в путешествие, но не могли отложить деньги на поездку, ноябрь — самое выгодное время.