СМИ: данные более 30 млн пользователей LiveJournal утекли в Сеть

Шесть лет эти данные продавали в даркнете. Помимо логина и пароля, в базе есть адрес электронной почты пользователя и ссылка на профиль. Оганесян рассказал, что нашел в списке данные своего блога и блогов своих друзей.

Специалисты DeviceLock выделили самые популярные пароли из утекших данных и выявили около двух миллионов ботов. «Ведомости» выборочно опросили блогеров из LiveJournal, которые когда-то оставляли записи на этой платформе. Оказалось, что данные оказались вполне реальными — логин и пароль совпадали.

Сейчас ЖЖ принадлежит компании «Рамблер». На запросы СМИ там ответили, что никакой утечки не было. Вся база состоит из неактуальных данных. Подобное могло произойти лишь с теми, кто годами не менял пароль и не защищал свою учетную запись.