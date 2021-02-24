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    24 февраля 2021, 16:36

    Clubhouse приступил к разработке приложения для Android

    Александр Блинов

    Социальная сеть Clubhouse вскоре станет доступна не только для владельцев устройств на базе iOS. Компания наняла разработчика приложений для операционной системы Android, сообщил CNBC.

    Clubhouse приступил к разработке приложения для Android

    Разработчица Аndrоid-приложений Мопева Огундипе написала на своей странице в Twitter, что присоединилась к команде Clubhouse. Она намекнула, что займется созданием официального приложения соцсети для устройств на базе Android.

    Приложение Clubhouse в настоящий момент доступно только пользователям iOS. Ранее неофициальное приложение соцсети для Android представил российский программист Григорий Клюшников. Однако у разработчика вышла довольно «сырая» версия, в которой, например, недоступно создание комнат для дискуссий и их модерирование.

    Российский телеведущий Владимир Соловьев в среду сообщил, что его наконец-то разблокировали в Clubhouse. Ранее Роскомнадзор потребовал от Сlubhоusе восстановить доступ Соловьеву, пригрозив включением в перечень организаций, применяющих цензуру против россиян. Соловьева заблокировали почти сразу после регистрации, позже восстановили, но после первого же эфира забанили снова.