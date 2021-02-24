Clubhouse приступил к разработке приложения для Android

Социальная сеть Clubhouse вскоре станет доступна не только для владельцев устройств на базе iOS. Компания наняла разработчика приложений для операционной системы Android, сообщил CNBC.

Разработчица Аndrоid-приложений Мопева Огундипе написала на своей странице в Twitter, что присоединилась к команде Clubhouse. Она намекнула, что займется созданием официального приложения соцсети для устройств на базе Android.

Приложение Clubhouse в настоящий момент доступно только пользователям iOS. Ранее неофициальное приложение соцсети для Android представил российский программист Григорий Клюшников. Однако у разработчика вышла довольно «сырая» версия, в которой, например, недоступно создание комнат для дискуссий и их модерирование.

Российский телеведущий Владимир Соловьев в среду сообщил, что его наконец-то разблокировали в Clubhouse. Ранее Роскомнадзор потребовал от Сlubhоusе восстановить доступ Соловьеву, пригрозив включением в перечень организаций, применяющих цензуру против россиян. Соловьева заблокировали почти сразу после регистрации, позже восстановили, но после первого же эфира забанили снова.