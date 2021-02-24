Clubhouse разблокировал Владимира Соловьева

Телеведущего и журналиста Владимира Соловьева спустя неделю разблокировали в новой социальной сети Clubhouse. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Clubhouse наконец-то разблокировал мой аккаунт», — написал он.

Социальная сеть сразу не приняла Соловьева. Первый раз его забанили, когда он еще не успел провести ни одного эфира. Второй раз — через несколько дней после первого. Тогда телеведущий заявил, что никаких правил не нарушал. Он также добавил, что блокировка произошла из-за потока «доносов либерХунвейбинов».

После этого Роскомнадзор потребовал от Clubhouse восстановить аккаунт Владимира Соловьева. В своем письме ведомство отметило, что действия платформы нарушают право пользователя на доступ к информации и ее свободное распространение, что попадает под действие федерального закона России. За это администрация Clubhouse могла получить предупреждение от Роскомнадзора и попасть в перечень организаций, вводящих цензуру против россиян.

Член Общественной палаты Артем Кирьянов заявил, что России нужны механизмы отслеживания и фиксации происходящего в приложении Clubhouse.