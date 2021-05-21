Приложение Clubhouse стало доступно для Android в России. Это следует из списка приложений в Google Plаy.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно быстрее добавлять людей в Clubhouse, но прямо сейчас вам нужно приглашение для регистрации. Кто угодно может получить его, присоединившись к списку ожидания или попросив его у существующего пользователя», — говорится в описании приложения.

Некоторые пользователи написали в комментариях, что столкнулись с долгим созданием аккаунта. Кто-то отметил, что ему так и не прислали код, связав это с большим наплывом новых пользователей.

В январе 2021 года в компании объявили о работе над Android-версией приложения. Уже в феврале было объявлено имя разработчицы — Мопева Огундипе. Во второй половине февраля количество загрузок приложения Clubhouse на iOS начало заметно снижаться. В России 27 февраля количество загрузок упало с 63 до 18 тысяч.

В начале апреля социальная сеть Clubhouse и сервис Stripe объявили о начале тестирования прямых денежных переводов от одного пользователя к другому.