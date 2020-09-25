Что могут узнать о вас спецслужбы? Об этом рассказал эксперт

При наличии серьезных оснований из различных баз данных спецслужбы смогут найти о человеке любую информацию. В ходе расследования им станут доступны сведения о судимостях, оплаченных и непогашенных штрафах, номере телефона и прописке.

Об этом агентству «Прайм» рассказал партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов. Он уточнил, что спецслужбы могут затребовать детализацию звонков, если есть подозрение, что человек готов или собирается совершить преступление.

«В течение некоторого времени формируется доказательная база. Важно, чтобы собранные данные не стали достоянием третьих лиц, но это уже больше относится к утечке информации», — рассказал эксперт.

Силовые структуры будут изучать переписку в случае, если есть подозрение на подготовку теракта, нападение или мошенничество. Спецслужбы могут получить доступ к гаджетам подозреваемого.

Павел Мясоедов подчеркнул, что для проведения масштабного сбора информации требуется солидный штат сотрудников. Поэтому для подобной операции нужны веские основания.

Данные переписки и просмотренные в соцсетях видео представляют интерес скорее для мошенников, которые готовятся снять деньги со счета жертвы, чем для спецслужб.

Компанию Facebook обвинили в несанкционированном использовании фронтальных камер iPhone для сбора данных о пользователях, когда владелец не пользовался устройством. Соответствующий иск поступил в Федеральный суд Сан-Франциско.