Facebook обвинили в шпионаже за пользователями Instagram

В судебном иске говорится, что приложение намеренно собирает личные данные пользователей, чтобы использовать для исследования рынка.

Сам Facebook уже опроверг обвинения, объяснив срабатывание камер системной ошибкой приложения, которую уже исправил. Также в компании отметили, что Instagram не включает фронтальные камеры владельцев гаджетов от Apple без их ведома.

Это не первый судебный иск, поданный к социальной сети. Ранее Facebook обвинили в использовании технологии распознавания лиц пользователей Instagram. Это утверждение компания также опровергла.

Глава российского Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич заявил, что американские социальные сети давно используют личную информацию пользователей для своей выгоды.

«То, что идет тотальная слежка за пользователями, это известно во всем мире», — привело его слова ИА «Политика сегодня. Эксперт отметил, что прекратить такую практику практически невозможно, так как интернет-гиганты будут изобретать все новые способы кражи личных данных.