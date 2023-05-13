Наука 13 мая 2023, 02:21 Российские космонавты провели в открытом космосе пять часов Космонавты Прокопьев и Петелин вернулись на МКС после 5 часов в открытом космосе Telegram

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Члены российского экипажа Международной космической станции (МКС) Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин завершили внекорабельные работы, которые длились пять часов. Об этом «Роскосмос» сообщил в Telegram-канале.

«Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин закрыли выходной люк модуля „Поиск“ в 00:01 по московскому времени 13 мая. Они проработали на внешней поверхности МКС пять часов 14 минут», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что изначально на работу в космосе отводилось шесть часов 18 минут. Таким образом, космонавты справились с поставленными задачами на час раньше. Они интегрировали дополнительный радиатор-теплообменник в состав модуля «Наука», а потом закрепили два фала на манипуляторе ERA. Космонавты работали с опережением графика, поэтому помимо основных задач они смогли выполнить дополнительные операции.

В первых числах мая Прокопьев и Петелин выходили в открытый космос для выполнения работ по переносу шлюзовой камеры. Они выполняли первую часть работ по переносу шлюзовой камеры с модуля «Рассвет» на многоцелевой лабораторный модуль «Наука».