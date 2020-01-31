Член Совфеда предложил России быть жестче с Facebook и Twitter

По информации РИА ФАН, Клинцевич заметил, что американские компании открыто отказываются следовать законодательству России.

«Facebook и Twitter в Рунете выполняют определенные идеологические задачи. Они блокируют аккаунты неугодных людей и целых СМИ, которые стараются донести правду, и пытаются формировать нужное им общественное мнение. Делается это массовым вбросом фейковых новостей, призывами к гражданскому неповиновению — открытая подрывная работа. Требования законодательства РФ явно западным платформам мешают», — уточнил сенатор.

Член Совфеда подчеркнул, что западные соцсети не планируют изменить свое отношение к законам РФ, однако их возможности сократятся из-за развития суверенного интернета.

«И для меня понятно: если есть столь открытое противодействие, значит, Россия идет верным путем в защите интересов государства и своих граждан в информационном поле. Мы видим, что в ответ Facebook и Twitter пытаются настроить российских пользователей против Роскомнадзора, Минкомсвязи и других ведомств, осуществляющих работу по регулированию правил игры во Всемирной Сети», — пояснил Клинцевич.

Он убежден, что России нужно следовать выбранной тактике.

Ранее стало известно, что списка социально значимых интернет-ресурсов для бесплатного доступа не существует в России. В Минкомсвязи заметили, что еще не составили перечень.