Минкомсвязи: перечня бесплатных интернет-ресурсов пока нет

Перечня социально значимых интернет-ресурсов, к которым россиянам дадут бесплатный доступ, не существует. В Минкомсвязи заявили, что пока не закончили его составлять.

Список сейчас находится в процессе формирования, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министерство. Пока что операторы связи получили только шаблон, по которому будут собирать данные об объеме трафика различных ресурсов и потерях, понесенных при отказе от оплаты этого трафика.

«На этом этапе лишь прорабатываются различные подходы. <…> Нельзя считать образец для заполнения данных таким списком», — заметили в Минкомсвязи.

Кто компенсирует операторам выпадающие доходы, каким образом это будет происходить и во сколько обойдется — все это ведомству только предстоит оценить. Очередное совещание на эту тему намечено на 24 января.

Ранее в СМИ рассказали, что у ведомства появился предварительный перечень ресурсов с бесплатным доступом для россиян с 1 марта 2020 года. Распределение в нем якобы идет по четырем категориям. Среди включенных в список называли социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также почтовые сервисы «Яндекса» и Mail.ru.

Идею создания проекта по обеспечению бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам озвучил в своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.