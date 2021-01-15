Число активных пользователей Telegram превысило 500 миллионов. Наибольший интерес он вызвал у жителей Индии

«В январе количество новых пользователей Telegram в странах Азии увеличилось на 38%, в Европе — на 27%, в Латинской Америке — на 21%, на Ближнем Востоке и в Северной Африке их число возросло на 8%», — цитирует газета слова представителя Службы обмена сообщениями Telegram.

По их данным, в период с 6 по 10 января в Индии у мессенджера появились 1,5 миллиона новых пользователей. Источники The Economic Times считают, что причиной роста подписчиков стали гарантированные приложением конфиденциальность и безопасность для пользователей.

Ранее Павел Дуров заявил, что общество в настоящее время является свидетелем «крупнейшей цифровой миграции в истории человечества». Он поблагодарил каждого пользователя за оказанное доверие и назвал мессенджер «единственным прямым способом для лидеров мнений надежно связаться со своей аудиторией».

Совсем недавно в Telegram появились каналы президентов Бразилии и Турции. Также на платформе присутствуют лидеры Франции, Израиля, Мексики, Сингапура, Украины и других стран.