Дуров заявил о «крупнейшей цифровой миграции» в Telegram

В Telegram происходит массовый приток новых пользователей. Основатель мессенджера Павел Дуров отметил, что процесс только ускорился, и поблагодарил всех за оказанное доверие.

Дуров предположил, что общество в настоящее время является свидетелем «крупнейшей цифровой миграции в истории человечества». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В мессенджере появились каналы президентов Бразилии и Турции. Они дополнили список других глав государств, которые уже присутствуют на платформе, в том числе лидеров Франции, Израиля, Мексики, Сингапура, Украины и других стран.

«Для нас большая честь, что политические лидеры, а также многочисленные общественные организации полагаются на Telegram в борьбе с дезинформацией и распространении информации о важных проблемах в своих обществах», — подчеркнул Дуров.

Он заметил, что Telegram, в отличие от других сетей, не использует непрозрачные алгоритмы для того, чтобы выяснить, увидел пользователь контент из своей подписки или нет. Каналы мессенджера Дуров назвал «единственным прямым способом для лидеров мнений надежно связаться со своей аудиторией».

Несколькими днями ранее стало известно, что за 72 часа к мессенджеру подключились 25 миллионов новых пользователей со всего мира.