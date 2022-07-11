«Черноголовка» начнет выпускать диетическую колу

«Черноголовка» разработала рецепт диетической колы. Об этом в компании рассказали Telegram-каналу Shot.

Новый напиток планируется к началу выпуска в IV квартале 2022 года. Тогда же он появится в магазинах и сетях быстрого питания.

Напиток «Черноголовка Кола» также производится по собственной рецептуре компании. Об этом генеральный директор «Черноголовки» Наталия Сахнина ранее рассказала «360».

Напитки «Черноголовки» в конце мая включили в свое меню сети ресторанов KFC и Burger King, писала газета «Известия». При этом на официальном сайте российского KFC еще в апреле появились в продаже четыре газированных напитка от производителя: «Лимонад», «Дюшес» «Байкал» и «Черноголовка Кола».

Дистрибьюторы Coca-Cola в июне объявили о прекращении поставок и производства напитков в России. При этом сообщалось, что специально для российского рынка начнут выпускать газировку под новыми брендами, передавало РИА ФАН.