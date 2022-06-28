Компания «Черноголовка» поделилась успехами в импортозамещении

Уход иностранных компаний с российского рынка открывает много возможностей для отечественного бизнеса. Так ли это на самом деле, с генеральным директором компании «Черноголовка» Наталией Сахниной обсудил Эльдар Рахимов.

Ситуация на потребительском рынке сильно изменилась, а некоторые эксперты говорят о новых реалиях. В чем они заключаются?

Наталия Сахнина: Мы приняли этот вызов потому, что это такая удивительная возможность, которая могла никогда больше не наступить. Иностранные компании покидают рынок. Они на этом рынке лидерствовали в течение последних 30, наверное, лет. Это освобождает большие возможности с точки зрения того, где ты присутствуешь рядом со своим потребителем и кого этот потребитель готов видеть и готов замечать.

У нас же есть форматы немедленного потребления, для этого нужны бездны холодильников и так далее. Есть форматы семейного потребления. Мы традиционно были очень сильны в семейном потреблении, но это накладывает дополнительную ответственность. Ты — тот продукт, который привели домой. Это важно и значимо. И это на самом деле управляло нашим качеством много лет. И сохранностью наших рецептов, и всем остальным.

Сейчас у нас гораздо больше возможностей в немедленном потреблении, в общественном питании. В тех каналах, в которых у нас не получалось эффективно конкурировать. Более того, рынок освобождается, рождается место для новых продуктов.

Если конкретно, какие возможности для вашей компании открылись?

Наталия Сахнина: Мы обычно играли в сегменте традиционных российских лимонадов, у нас не было продукта, который был представлен в сегменте «Вкус Кола». При этом «Вкус Кола» занимает на российском рынке больше 50% рынка и продолжает расти. И, конечно, быть на нем и присутствовать на нем успешно — это большой вызов. Нам очень повезло, мы готовились к этому вызову заранее.

Мы еще осенью прошлого года поняли, что самый большой российский производитель напитков не может быть таким большим, если он не присутствует в сегменте «Кола». И мы начали заниматься поиском рецепта. Мы же все живем в мире, когда есть некий секрет, некая тайна, некий удивительный рецепт. Но на самом деле нет никакого секрета и нет ничего, что не могут сделать люди, если они работают над этим. Если они хотят победить, если они знают, что они делают, если они профессионалы своего дела, им нужно дать правильное время, правильный инструментарий — и они победят.

Источник фото: телеканал «360»

Мы начали работать над рецептом. Задача была поставлена более чем амбициозная, потому что она была поставлена не тогда, когда иностранные лидеры рынка покидали рынок. Мы собирались конкурировать с ними. Поэтому задача, которую я поставила перед нашим RND и технологами, — это воссоздать рецептуру, которую потребитель выберет как самую вкусную.

Начиная с осени прошлого года мы брали компоненты, смешивали, пробовали сами. Какие-то лучшие варианты отдавали на слепые тесты потребителям. Они возвращались с замечаниями — мы снова дорабатывали. Это был такой процесс циклический, когда мы на каждом следующем обороте становились лучше и умнее. И продукт становился лучше!

К февралю или началу марта мы получили рецептуру, которая стала самой часто выбираемой на слепой дегустации. И, собственно, этот продукт лег в основу нашего главного бренда. То, что мы выпустили под брендом «Черноголовка Кола», — это та рецептура, которую мы нашли, которую мы сделали и собрали сами. Мы гордимся, что сумели сделать продукт, который вкуснее.

Источник фото: телеканал «360»

Во-первых, все сети быстрого питания — это федеральные контракты. И тогда они нуждаются в том, чтобы ты их обслуживал по очень большой географии. Во-вторых, они всегда жили с договоренностью с «Кока-Колой» или «Пепси-Колой» с уверенностью, что у них надежный партнер, который будет с ними рядом. Никто из них не был готов к тому, что могут прекратиться поставки. Все эти сети имели эксклюзивные контракты с иностранными компаниями. Они оказались в довольно тяжелой ситуации, когда к ним приходит их потребитель, который привык к тому, что есть гамбургер и кола или крылышки и кола. То есть 30 лет этот сегмент жил в таком наборе.

Они не готовились к тому, что нужно было кого-то заменять, и мы не готовились к тому, что мы должны изменить и форму поставки, и географию. Мы очень сильно работали вместе.

Наш первый контракт в быстром питании был с «Бургер Кингом», и я могу сказать, что команда «Бургер Кинга», она тоже играла очень большую роль. Мы вместе с «Бургер Кингом» и КФС прошли этот путь. Мы вместе научились этому новому бизнесу.

Это оказалось выгодно абсолютно всем?

Наталия Сахнина: Наверное, не очень честно мерить бизнес только параметром «выгодно». Конечно, любой коммерческий бизнес существует для того, чтобы зарабатывать деньги. Это правда. Но у компаний есть ответственность. Но она есть не только у нас, как у поставщика напитков, она есть и у наших партнеров — сетей быстрого питания. К ним каждый день приходят люди. И они каждый день должны нужды этого потребителя удовлетворять. Для меня вызов не только то, что мы поставляем туда напитки, для меня, наверное, самым привлекательным в этом является то, что я со своим потребителем рядом каждый день в любой его необходимости. Вот это очень важно.

Я бы я хотел, чтобы каждый генеральный директор крупного бизнеса России рассуждал именно так.

Наталия Сахнина: Я думаю, что любой крупный бизнес России так и рассуждает. Просто не все хотят это формулировать вслух, но рассуждают все примерно так. Потому что долгосрочно ты можешь жить, только когда ты думаешь ответственно. Бренду «Черноголовка» в 2023 году будет 25 лет. Чтобы какой-то продукт существовал на рынке так долго, он должен быть качественным, он должен быть ответственным, должен быть очень вкусным.

Теперь у нас есть новая кола от «Черноголовки». В чем ее отличие?

Наталия Сахнина: Мы стараемся использовать натуральные компоненты в изготовлении лимонадов. Мы этот подход применили и при формировании вкуса колы. В этом и есть отличие. Наш рецепт — это тоже отличие. У нас есть очень хорошая вода, потому что у нас хорошие свои скважины с очень высоким анализом. И очень бережное отношение к тому, как мы эксплуатируем воду из наших скважин. У нас серьезный контроль этого. У нас есть высочайшее качество, которое стало нашей визитной карточкой за последние 25 лет. Поэтому, я надеюсь, в дальнейшем нам будет доверять потребитель. Мы ведь делаем не только колу. Мы храним рецепт «Байкала», который был изобретен в Советском Союзе в 1977 году.

Это оригинальный рецепт, который в этом году отмечает 45 лет. И он был изготовлен как раз для того, чтобы конкурировать с колой и пепси и со всеми западными напитками. Мы являемся той компанией, которая хранит этот секрет, потому что и «Байкал» нас очень многому научил. Отношению к незыблемости рецептуры и качеству он нас тоже научил.

Кока-кола — это многолетняя привычка, это такой символ времени. Как вы думаете, молодое поколение быстро сможет отказаться от этого символа и привыкнуть к чему-то новому?

Наталия Сахнина: Конечно, сможет. Если я буду вспоминать про свое детство, в нем не было кока-колы — она появилась потом. Тогда она была таким глотком свободы, что ли. Она была больше, чем просто лимонад тогда.

Я надеюсь, что мы сейчас тоже будем новым глотком свободы. Это история про то, что хочет и действительно умеет делать твоя родина. У нас сейчас есть время показать нашим потребителям, что мы умеем делать, чего мы добились за эти годы. К чему мы шли 30 лет последних, куда пришли. Когда мы вырастили своих людей, мы сделали свои рецептуры, мы сделали свои продукты.

За место на полке ты бьешься всегда. Но ведь есть и такая история, как место в душе потребителя. Мне кажется, что мы найдем своих потребителей и найдем это место в душе.

Колы мы, кстати, сделали две. Мы сделали «Колу Черноголовка» и мы сделали бренд под названием «Фантола» для совсем юной аудитории. Для наших молодых взрослых или просто молодых. Мы сделали колу в разных видах упаковки. Я надеюсь, что мы сможем ко всем нашим потребителям прийти во всех ситуациях потребления: и в ресторанах быстрого питания, и в моментальном потреблении на ходу, и в семейном употреблении дома.

Ранее в компании заявляли, что предприятия готовы вдвое увеличить выпуск лимонадов и прохладительных напитков. Хватит ли нынешних ваших мощностей для этого?

Наталия Сахнина: Мы расширяли мощности и в этом году. Мы планируем расширять их и в дальнейшем. Планируем также привлекать партнеров, предварительно проверяя их качество и настраивая там выпуск продуктов по нашим рецептурам. Это отечественные партнеры. И у нас есть партнеры в Узбекистане и Азербайджане. Мы также смотрим серьезно на партнерские отношения с представителями Белоруссии.

Вы реализуете свою продукцию не только в России, но и в других странах. Что-то изменилось за последние несколько месяцев из-за санкций?

Наталия Сахнина: Логистика изменилась применительно не только к готовой продукции, но и применительно к сырью и материалам. Она сильно изменилась, стоимость ее сильно увеличилась. И она сильно усложнилась на самом деле. Когда мы продаем в экспорт, там тоже есть разные страны, с которыми сейчас разные взаимоотношения, и это влияет на ежедневный бизнес тоже, к сожалению.

Но мы учимся, ищем новые дороги, ищем новые пути, ищем возможность быть доступными в разных странах. У нас нет трудностей с нашим продуктом. Сейчас есть трудности с государствами, которые принимают решение о передвижении товаров через границу. Но я все равно верю, что это не навсегда.

Какая помощь от государства вам была оказана в этой ситуации?

Наталия Сахнина: Мы в этом году вошли в список системообразующих предприятий Московской области. Мы воспринимаем правительство Московской области как наше правительство. Мы получили очень большую помощь. Это не такой простой процесс для компании, которая впервые становится и входит в список системообразующих, правильно пройти этот путь, правильно оформить документы.

У нас не было такой тренировки, и времени на это не было, нам очень помогал Департамент инвестиций министерства сельского хозяйства Московской области. Делился с нами теми знаниями, которых у нас не было, чтобы мы могли пройти этот путь до конца. Второй пример, который я могу привести — министерство инвестиций. Тоже, кстати, все равно и частично минсельхоз Московской области. Сейчас есть большая программа, в которой мы участвуем. Мы строим новые производственные помещения, новые складские корпуса, и тогда мы сталкиваемся с необходимостью прокладывать новые инженерные коммуникации. Совместно с министерством инвестиций Московской области и министерством сельского хозяйства Московской области мы прорабатываем систему субсидий за инженерные коммуникации до границы наших участков, которые, безусловно, нам позволяют увеличивать мощности.

У вас большой список продукции. Это не только лимонады, это и десерты, и детское питание. Планируется ли как-то увеличивать этот список?

Наталия Сахнина: Планов много, и они меняются в связи с тем, как сегодня выглядит ситуация на рынке. Возможности появились не только в напитках. Они появились в разных сегментах, которых раньше не было. Мы сильно развиваем наши снеки, и детское питание, и кондитерку — у нас прекрасная кондитерская фабрика «Алтай» есть в Барнауле.

Это для нас важно, мы будем продолжать это развивать, будем продолжать делать какие-то новые продукты и удивлять, и радовать. Мы работаем в таком сегменте, который дарит радость. Для того, чтобы дарить радость — должно быть вкусно. Мы будем придумывать всякие новые способы. Что касается других направлений, везде и в каждом сегменте, где мы сможем быть в соответствии с нашей стратегией, мы будем.

Источник фото: телеканал «360»

Наталия, вопрос лично от меня: а диетическая кола не планируется?

Наталия Сахнина: У нас есть готовый рецепт без сахара, мы готовы. Хотим сейчас произвести максимально много колы «Черноголовка» и колы «Фантола». А потом мы перейдем, конечно, к коле без сахара. Такие потребители как вы, Эльдар, есть. Вас примерно 10%. Мы про вас знаем! Мы будем рядом с вами, когда вам захочется колы без сахара.