Apple добавила функцию разблокировки iPhone через Face ID в маске

Apple обновила iOS и добавила в iPhone несколько новых функций. Так, с выходом публичной версии iOS 14.5 смартфоны компании научились узнавать людей в маске.

Это следует из описания обновления в настройках смартфонов бренда. Но есть условие: для того, чтобы новая опция работала, у пользователя должны быть часы Apple Watch, которые поддерживают актуальное обновление watchOS 7.4, и телефон с Face ID.

При поднесении iPhone к лицу в маске, он с помощью камеры определит защитный аксессуар и отправит запрос к часам пользователя. Если Apple Watch разблокированы, то Face ID снимет блокировку смартфона.

Если iPhone не определит маску на лице человека, он попробует просканировать лицо через Face ID. Если гаджет не узнает хозяина, то он запросит цифровой пароль. Для включения этой функции нужно зайти в настройки Face ID и перевести ползунок «Разблокировка с Apple Watch» в активный режим.

Новая опция, как уточняется, работает только при снятии блокировки со смартфона. При покупке приложений или попытке оплаты через Apple Pay смартфон предложит просканировать лицо через Face ID, либо ввести пароль.

В iOS 14.5 также были добавлены поддержка двух сим-карт для 5G, настройки голоса Siri и свыше 200 новых эмодзи.

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