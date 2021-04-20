Зрители увидели новый Apple. Главное о презентации компании

Apple провела первую презентацию в 2021 году. Компания представила сразу несколько продуктов из разных категорий: в их числе новые iMac и iPad, фиолетовый цвет для iPhone 12, а также метки AirTags, которые помогут найти потерянные вещи. Подробнее — в материале «360».

iMac

Apple представила iMac в новом дизайне — компьютеры стали похожи на на iPad Pro, а также получили разноцветный корпус. К стандартному серебряному цвету добавились зеленый, синий, фиолетовый, оранжевый, красный и желтый.

Кроме того, устройства стали намного тоньше и производительнее своих предшественников благодаря процессору М1. По словам представителей компании, новые iMac на 85% быстрее предыдущей версии в популярных приложениях. Они также в три раза быстрее справляются с обработкой задач машинного обучения.

Компания презентовала и обновленную клавиатуру — в нее добавили Touch ID. Кроме того, беспроводные Magic Mouse, тачпады и Magic Keyboard теперь можно выбрать в цвет компьютера. Новые iMac можно будет купить в мае — их стоимость начнется от 1299 долларов.

Источник фото: презентация Apple

iPad

Новый iPad также получил настольный процессор M1 на всех моделях и поддержку Thunderbolt. Кроме того, он обзавелся новым экраном mini-LED, который обладает с повышенной яркостью и контрастностью.

Во время презентации стало известно, что обновленное устройство получило до двух раз более быстрое хранилище. Кроме того, iPad оснастили фронтальной камерой для звонков. Цена на устройство начинается от 799 долларов.

Источник фото: презентация Apple

iPhone

Компания не представила новые iPhonе, однако добавила еще один цвет к последним телефонам — iPhone 12. Теперь его можно будет купить в фиолетовом цвете — планируется, что устройство поступит в продажу с 30 апреля.

Источник фото: презентация Apple

AirTags

Apple представила метку-трекер для поиска предметов AirTag — она станет дополнением к существующему приложению «Локатор». Метку нужно прикрепить к предмету и синхронизировать со смартфоном — после этого пользователь сможет отследить его местоположение с помощью своего iPhone.

Внутри метки находится батарейка CR2032, которую можно менять. В компании подчеркнули, что ее заряда хватит на год. Купить AirTags можно будет с 30 апреля за 29 долларов.

Источник фото: презентация Apple

Приставка Apple TV

Во время презентации отдельное внимание уделили приставке Apple TV. Главным нововведением шестого поколения устройства стал процессор: привычный A10X заменили на A12. Также добавили возможность настраивать телевизоры через Apple TV с помощью iPhone — для этого достаточно приложить смартфон к экрану.

Обновления коснулись и пульта — он стал толще, обзавелся множеством новых кнопок и сенсорным колесиком управления. Приставка Apple TV появится в продаже с 30 апреля — минимальная цена составит 179 долларов.