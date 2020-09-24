Через банкоматы Сбербанка можно будет вызвать такси и заказать еду

Теперь банкоматы «Сбера» станут более функциональными, через них можно будет заказать еду и такси. Идентификацию в таком банкомате можно пройти через биометрию. Об этом рассказал Герман Греф на презентации новых банковских продуктов.

Также у банкомата новый современный дизайн — он стал ультратонким и металлического цвета. Что касается снятия наличных, то достаточно проговорить вслух нужную сумму и деньги уже в руках.

Еще одним нововведением стала возможность отправлять посылки через постаматы в офисах «Сбера».

В презентации «СберКонф» о трансформации компании приняли участие известный актер Михаил Боярский и его дочь Елизавета.

Кредитная организация показала новые сервисы и возможности для клиентов. Сегодня Герман Греф официально представил логотип «Сбер». В фирменном знаке остались некоторые элементы от прошлого лого: галочка, как символ целеустремленности компании и зеленый цвет. По словам Грефа, сейчас команда работает над избавлением от рутины. Одна из главных задач компании — экономия времени клиента.