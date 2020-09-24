Греф официально представил логотип «Сбер»

Кредитная организация показала новые сервисы и возможности для клиентов. Для фирменного знака «Сбера» взято самое главное от банковского наследия Сбербанка.

«Галочка — символ нашей целеустремленности и ориентированности на пользу для человека. Наш круг — символ сфокусированности на потребностях людей, создания комфорта и возможностей для них», — подчеркнул Греф.

Глава компании заметил, что «Сбер» остался «зеленым финансовым брендом», однако в его деятельности появилось разнообразие.

«Главное, мы взяли на себя амбициозную задачу — экономить людям максимум времени благодаря нашим сервисам и продуктам. <...> Мы экономим время и возвращаем его вам», — сказал Герман Греф.

Команда «Сбера», по его словам, работает для того, чтобы избавлять человека от рутины.

Ранее стало известно, что в новом логотипе Сбербанк откажется от слова «банк». Большинство компаний экосистемы будет работать под названием «Сбер».