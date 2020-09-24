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    24 сентября 2020, 10:11

    Греф официально представил логотип «Сбер»

    Александра Ломейко, Юлия Булыгина

    Герман Греф официально представил логотип «Сбер». Глава компании его показал на официальной презентации. Ее трансляция идет на сайте банка.
    Греф официально представил логотип «Сбер»

    Кредитная организация показала новые сервисы и возможности для клиентов. Для фирменного знака «Сбера» взято самое главное от банковского наследия Сбербанка.

    «Галочка — символ нашей целеустремленности и ориентированности на пользу для человека. Наш круг — символ сфокусированности на потребностях людей, создания комфорта и возможностей для них», — подчеркнул Греф.

    Глава компании заметил, что «Сбер» остался «зеленым финансовым брендом», однако в его деятельности появилось разнообразие.

    «Главное, мы взяли на себя амбициозную задачу — экономить людям максимум времени благодаря нашим сервисам и продуктам. <...> Мы экономим время и возвращаем его вам», — сказал Герман Греф.

    Команда «Сбера», по его словам, работает для того, чтобы избавлять человека от рутины.

    Ранее стало известно, что в новом логотипе Сбербанк откажется от слова «банк». Большинство компаний экосистемы будет работать под названием «Сбер».

    Новости SMI.FM