Частично восстановилась работа мессенджера WhatsApp

Функции мессенджера WhatsApp частично восстановились. Корреспонденту ТАСС в Нью-Йорке удалось связаться с другими пользователями и получить ответ на свои сообщения. При этом звонки через мессенджер все еще не проходят.

По данным агентства, начали работу соцсети Facebook и Instagram. Пока продолжаются сбои и скорость работы приложений замедлена. Предположительно, проблемы связаны с ошибкой при установке обновления платформы.

Хакер и генеральный директор SocialProof Security Рэйчел Тобак заявила изданию The Billboard, что на Facebook, WhatsApp или Instagram как на основной способ общения полагается слишком много людей. Эта зависимость может сделать их уязвимыми перед преступниками.

«Они не знают, как связаться с людьми. Они более восприимчивы к социальной инженерии, потому что отчаянно хотят общаться», — заявила Тобак.

Она сообщила, что во время предыдущего отключения соцсети многие люди получили электронные письма с обещанием восстановить учетную запись, если они щелкнут по вредоносной ссылке.

Главный технический директор компании BreachQuest Джейк Уильямс заявил, что нельзя полностью исключать внешний фактор, хотя отключение, скорее всего, является «оперативной проблемой», вызванной человеческой ошибкой.

Эксперты считают нет никаких признаков того, что кто-то другой кроме Facebook несет ответственность за обрушение платформы.

Вероятно, речь идет об ошибке, вызванной изменением конфигурации в системе управления маршрутизацией Facebook. Инженеры платформы сначала попробуют автоматическое восстановление системы. Если у них не получится, придется вносить изменения вручную во внешних центрах обработки данных. Эксперты издания назвали эту процедуру «миром боли».

CEO компании Servicepipe, разрабатывающей продукты в области информационной безопасности, Артем Избаенков по косвенным признакам сделал заключение, что восстановление работы Facebook может затянуться.