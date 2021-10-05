Назван примерный срок восстановления функций Facebook

Восстановление работы Facebook может затянуться, если масштабный сбой был вызван проблемами с ядром сети и маршрутизаторами. Официальной реакции пока нет, но, судя по виду катастрофы, можно судить о ее возможных причинах.

Прогноз для РИА «Новости» озвучил CEO компании Servicepipe, разрабатывающей продукты в области информационной безопасности, Артем Избаенков.

«Судя по виду катастрофы, можно судить, что проблема вызвана отказом маршрутизаторов и части ядра сети. Восстановление таких сложных сервисов может быть достаточно длительным, и не стоит рассчитывать на пару часов», — сообщил эксперт.

Избаенков также отметил, что другие соцсети не были готовы к «всплеску аудитории». Пользователи потеряли Facebook и начали активно искать ему замену.

«Это напоминает мне DDoS-атаку уровня приложения, только тут, к сожалению, множество запросов — это не автоматизированные, а реальные запросы пользователей, в связи с чем данные сервисы не были готовы к таким всплескам аудитории, и пошла череда сбоев», — объяснил Избаенков.

По его мнению, случившееся с Facebook является предостережением для всех, кто хочет завязать все бизнес-процессы на один сервис.

Эксперты по безопасности заявили Reuters, что нарушение работы соцсети может быть результатом внутренней ошибки, хотя саботаж со стороны инсайдера теоретически возможен.

«Facebook практически запер ключи в машине», — пошутил Джонатан Зиттрейн, директор Гарвардского центра Интернета и общества Беркмана Кляйна.

Пока Facebook не предоставил никаких подробностей о природе проблемы и не сказал, сколько пользователей пострадали от сбоя.

Несколько сотрудников платформы на условиях анонимности заявили, что, по их мнению, отключение было вызвано ошибкой внутренней маршрутизации к интернет-домену. Ее усугубили сбои инструментов внутренней связи и других ресурсов.

Ранее сообщалось, что сбой в работе Facebook стал крупнейшим за всю историю наблюдений. На проблемы с его работой пожаловались более 10 миллионов человек.