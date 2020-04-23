Больше двух третей сайтов о коронавирусе в Рунете оказались мошенническими

В российском сегменте интернета появились подозрительные ресурсы с информацией о коронавирусе. Эксперты считают, что около 70% таких сайтов потенциально мошеннические.

Ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал ТАСС, что на первой нерабочей неделе число звонков с подозрением на мошенничество выросло на треть.

«По предварительной оценке, в российском сегменте интернета из всех ресурсов, посвященных пандемии, около 70% — потенциально мошеннические», — отметил Голованов.

Среди населения возрос спрос на средства индивидуальной защиты, в том числе и маски. Мошенники не преминули этим воспользоваться: в фальшивых интернет-магазинах людям предлагают купить нужные товары по предоплате, выманивают у них деньги, а потом не выходят на связь и не доставляют оплаченную покупку.

В последние недели в Рунете начали появляться сайты, которые маскируются под некие общественные организации и обещают населению различные выплаты. Пользователей просят перевести небольшую сумму, называя ее комиссией за обработку платежа. И деньги в итоге получают злоумышленники.

После введения пропускной системы стали всплывать предложения платно оформить разрешение для безлимитного выхода на улицу или справку с работы о необходимости присутствия в офисе.

В МВД признались, что из-за коронавируса киберпреступления вышли на первый план. Ведомство оказалось не готово к такому повороту событий. При этом в стране еще не пройден пик заболевания. По последним прогнозам, он наступит в мае.