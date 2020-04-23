МВД: киберперступления вышли на первый план из-за коронавируса

Пандемия коронавируса вынудила преступников уйти в онлайн. Кибермошенники действуют более грамотно. Совершенные ими правонарушения вышли на первый план, потеснив уличную преступность.

Глава Российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенант Юрий Жданов рассказал РИА «Новости», что полиция оказалась не готова к полноценной борьбе с киберпреступлениями.

«Сегодня на первый план выходит борьба с киберпреступностью. Здесь мы оказались не готовы», — заметил он.

По словам Жданова, поведение мошенников изменилось. С учетом обстоятельств они действуют «более сплоченно, профессионально и грамотно». И именно в интернет-среде сейчас сконцентрировано «большее зло».

Генерал-лейтенант полиции добавил, что проблемы на улицах, имеющие отношение к режиму самоизоляции, тоже есть. Но борьба с киберпреступностью все же оказалась на первом плане.

В первом квартале 2020 года в России на 83,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросло число IT-преступлений. Только в марте мошеннических действий, при которых использовали электронные средства платежа, было вдвое больше.

О том, что пандемия стала своеобразной лазейкой для хакеров, предупредили и в Google. Ситуация с коронавирусом, которая сложилась по всему миру, позволяет им обманывать людей и устраивать фишинговые атаки.