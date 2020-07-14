Большая часть опрошенных россиян сообщила, что предпочитает гасить ипотеку онлайн

Большая часть ежемесячных перечислений по ипотеке проходит по дистанционным каналам. О том, что выбирают удаленное общение с кредитными организациями сообщили 57% опрошенных Абсолют банком россиян.

Об этом ТАСС сообщил управляющий директор банка Иван Любименко. По его данным, онлайн-оплату чаще всех выбирают участники опроса в возрасте 18-25 лет.

«Чаще всего клиенты отправляют онлайн-заявления на досрочные погашения кредитов — с начала года их доля составила 60%. 63% молодых заемщиков в возрасте 18-25 лет погашают кредиты онлайн. При этом, чем больше сумма ежемесячного платежа, тем больше доля онлайн-погашений», — сказал Любименко.

Дистанционные платежи совершает 61% молодых респондентов при платежах до 100 тысяч рублей. При увеличении суммы до 200 тысяч — уже 89% опрошенных.

Участники опроса в возрасте 45-55 и 55-65 лет склонны использовать классические способы оплаты кредитов через кассу. Из клиентов 45-55 лет 49% предпочитает отправлять платежи онлайн. В сегменте 55-65 лет — 45% за 2020 год.

По мнению Любименко, зависимость доли дистанционных платежей от их суммы в этих возрастных рамках также наблюдается. Чем выше платеж, тем больше вероятность использования удаленных каналов.

Чаще всех гасят ипотеку дистанционно жители трех регионов — Краснодара (86%), Ростова-на-Дону (75%) и Москвы (73%).

В январе–мае 2020 года просроченная задолженность россиян по сравнению год к году по ипотечным кредитам выросла на 2,6 миллиарда рублей до 75,14 миллиардов рублей.