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    13 июля 2020, 21:20

    Долги россиян по ипотеке выросли

    Анастасия Кукова

    В январе–мае 2020 года просроченная задолженность россиян по ипотечным кредитам выросла на 2,6 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда этот показатель увеличился на 541 миллион рублей. Она достигла 75,14 миллиардов рублей.
    Долги россиян по ипотеке выросли

    Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на исследование коллекторского агентства «Долговой консультант». В компании отметили, что в просроченной задолженности отражены неплатежи по кредитам, переставшие поступать в банки 90 и более дней назад. Иными словами, в исследовании указаны платежи на март текущего года.

    «В апреле и мае платежеспособность заемщиков снизилась еще более заметно», — подчеркнули авторы материала.

    Эксперты пришли к выводу, что существующая тенденция приведет к тому, что при среднем размере кредита в 2,3 миллиона рублей примерно 110 семей потеряют свое жилье. Существующий объем задолженности сопоставим с 25,7 тысячами квартир, купленных по ипотеке. Они могут перейти в собственность банков.

    На заседании Госсовета, посвященном мерам по развитию строительного комплекса и совершенствованию градостроительной деятельности президент РФ Владимир Путин призвал правительство и Центробанк сделать ипотеку доступнее, назвав ее мощным двигателем жилищного строительства.