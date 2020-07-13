Долги россиян по ипотеке выросли

В январе–мае 2020 года просроченная задолженность россиян по ипотечным кредитам выросла на 2,6 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда этот показатель увеличился на 541 миллион рублей. Она достигла 75,14 миллиардов рублей.

Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на исследование коллекторского агентства «Долговой консультант». В компании отметили, что в просроченной задолженности отражены неплатежи по кредитам, переставшие поступать в банки 90 и более дней назад. Иными словами, в исследовании указаны платежи на март текущего года.

«В апреле и мае платежеспособность заемщиков снизилась еще более заметно», — подчеркнули авторы материала.

Эксперты пришли к выводу, что существующая тенденция приведет к тому, что при среднем размере кредита в 2,3 миллиона рублей примерно 110 семей потеряют свое жилье. Существующий объем задолженности сопоставим с 25,7 тысячами квартир, купленных по ипотеке. Они могут перейти в собственность банков.

На заседании Госсовета, посвященном мерам по развитию строительного комплекса и совершенствованию градостроительной деятельности президент РФ Владимир Путин призвал правительство и Центробанк сделать ипотеку доступнее, назвав ее мощным двигателем жилищного строительства.