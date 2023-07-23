Технологии 23 июля 2023, 22:28 Блокировку «Википедии» в России опровергли Глава «Викимедиа.Ru» Козловский: компания не фиксирует проблем с доступом к «Википедии» piqsels

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«Википедия» не подтвердила информацию о начале блокировки сайт в России. По словам исполнительного директора «Викимедиа.Ru» (обеспечивает работу энциклопедии) Станислава Козловского, компания не фиксирует проблем с доступом к порталу, написал «Подъем».

«У нас на форумах пока все тихо. У всех все нормально работает. Каких-то писем от Роскомнадзора необычных не было, ничего такого. Был ночью сбой на европейских серверах, но он быстро восстановился», — сообщил Козловский.

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Первым о возможности введения блокировки «Википедии» в России сообщил сервис Global Check. Аналитики заявили, что доступ к сайту недоступен из-за технических средств противодействия угрозам (ТСПУ).

Доступность сервиса для российских пользователей оценили в 20%.

Козловский в ответ поделился мнением, что могла быть какая-то «неправильная интерпретация». Исполнительный директор компании пообещал следить за ситуацией.

Ранее пользователи «Википедии» стразу из нескольких стран мира пожаловались на сбои в работе сайта. В частности, свыше 1,5 тысячи жалоб поступило из Британии.