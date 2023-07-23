Технологии 23 июля 2023, 05:42 Масштабный сбой произошел в работе «Википедии» Downdetector: пользователи нескольких стран пожаловались на сбои в работе «Википедии» Pxhere

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Пользователи «Википедии» стразу из нескольких стран мира пожаловались на сбои в работе сайта. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector. Портал занимается отслеживанием работы интернет-ресурсов.

Первые жалобы на работу сайта онлайн-энциклопедии начали фиксировать примерно в 03:00 по московскому времени.

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В основном на сбои жалуются пользователи из Великобритании. Свыше 1,5 тысячи жалоб поступило именно из этой страны. Также работой сайта недовольны пользователи из Германии, России, США, Финляндии, Швеции, Польши и Франции.

Масштабный сбой произошел несколько дней назад в работе мессенджера WhatsApp. Больше всего жалоб — 52% — поступало на неполадки в приложении, отправить сообщение не могли еще 44% пользователей мессенджера, еще у 4% юзеров возникли проблемы в работе сайта.

Острее всего сбой в работе мессенджера почувствовали пользователи из Нидерландов, Германии, Великобритании, Испании, США и Франции. О проблемах также сообщали в России.