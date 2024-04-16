Мир 16 апреля 2024, 00:06 Российские TikTok-каналы начали блокировать на Украине СНБО Украины начал блокировать российские TikTok-каналы Pxhere

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На Украине начали блокировать каналы в социальной сети TikTok. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны в Telegram-канале.

Причиной стало противодействие якобы распространению «российской пропаганды» в Сети. Известно, что в список из 83 TikTok-каналов, подлежащих блокировке, вошли ресурсы СМИ, а также аккаунты журналистки Маргариты Симоньян, артистов Филиппа Киркорова, Николая Баскова и Shaman.

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Ранее СБУ заочно предъявила Симоньян обвинения в «призывах к геноциду, оправдании спецоперации, посягательстве на территориальную целостность Украины и пропаганде конфликта».