Блогеры из Новосибирска показали самый быстрый стеклоподъемник в мире

В Новосибирске придумали быстрый стеклоподъемник для «Жигулей». Задние стекла у отечественного авто оказались настолько мощными, что ими можно мгновенно разрезать практически любой овощ.

Стеклоподъемник представили авторы YouTube-канала «Гараж 54». Им удалось сделать так, что окна в «Жигулях» открываются и закрываются со скоростью 200 километров в час.

Вместо стандартного механизма механики установили пневмоцилиндры. Эти двигатели работают на энергии сжатого воздуха.

Новосибирские блогеры показали, как стекло с легкостью разрезало сосиски, огурцы и картофель. Не справился подъемник только с кочаном капусты.

Создатели канала «Гараж 54» уже не раз удивляли публику своими изобретениями и апгрейдами отечественных автомобилей. Осенью они создали монстр-трак: приварили к задней части ВАЗ-2106 трапецию из пяти мостов. Всего у «Жигулей» получилось 14 колес.