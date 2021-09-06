Жигули с 14 колесами сделали новосибирские блогеры

В Новосибирске сделали «Жигули» с семью мостами и 14 колесами. Большая часть колес находится сзади.

Монстр-трак из российского автопрома создали блогеры YouTube-канала «Гараж-54». Они к задней части ВАЗ-2106 приварили трапецию из пяти мостов. При этом двигатель приводит в действие только одна ось. Задние 10 колес приводят в движение два колеса за счет трения. Спереди установили мост от УАЗа с 42-дюймовыми колесами от ГАЗ-66, а рулевые тяги удлинили.

Пробный выезд показал, что машина способна поворачивать, разворачиваться и двигаться задним ходом, а вот на мокрой поверхности резина пробуксовывает. Также в машине не комфортно ездить, так как чувствуются все неровности дороги.

К следующему выпуску блогеры обещали исправить недочеты.