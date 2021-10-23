Блогер из TikTok снова уличила «умные» колонки в прослушке

Блогер из социальной сети TikTok с говорящим ником my.data.not.yours («мои данные — не ваши») давно занимается тем, что запрашивает у различных сервисов информацию о самой себе. Так девушка проверяет, какими данными они располагают. Последняя проверка смарт-колонок Amazon ее ужаснула.

Блогер направила запрос в саму компанию Amazon и попросила предоставить ей данные. Оказалось, что среди сохраненных о ней сведений есть несколько тысяч аудио, которые записали колонки. Кроме того, доступен был полный список контактов телефонной книги и сведения о том, где находились устройства — то есть личный адрес блогера.

«Мне некомфортно от того, что у них есть эта информация», — призналась обладательница смарт-колонок. На ее расследование обратили внимание многие СМИ, в том числе британская газета Daily Mail.

В компании Amazon отреагировали на эту историю спокойно. Представители еще раз напомнили, что каждый пользователь может в любой момент просмотреть весь список своих голосовых записей и поставить запрет на их сохранение. Что касается контактов, то их тоже можно не импортировать. В таком случае окажется недоступной функция звонков через колонки.

То же самое и с данными о местонахождении устройств. Всегда есть функция запретить определять геолокацию колонки. Автоматически тогда не получится искать различные заведения поблизости, получать точный прогноз погоды для места, где находится владелец устройства, и многое другое.

Ранее материнскую компанию Google обвинили в нарушении конфиденциальности. Коллективный иск против Alphabet пользователи направили в окружной суд США в Сан-Хосе. В документе говорится, что компания собирала данные в приложениях даже в то время, когда функция отслеживания была отключена. Все равно в такие моменты работала специальная встроенная программа Firebase Google — она предназначена для формирования статистики.