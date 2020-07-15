Google придется ответить за тайную слежку за пользователями через приложение
В исковом заявлении говорится, что Google нарушил федеральный закон о прослушке и закон штата о неприкосновенности информации. Об этом сообщило агентство Reuters.
Претензии основаны на том, что компания собирала данные о пользователях в приложениях, даже если функция отслеживания была отключена. Это делалось при помощи встроенной программы Firebase Google. Ее создавали для сбора статистических сведений.
«Даже когда пользователи следуют инструкциям Google и отключают отслеживание активности в Сети и приложениях, компании все равно известно, чем пользуется и что просматривает человек. При этом затрагиваются личные данные», — отмечено в иске.
В Google пока никак не прокомментировали отправленные в суд материалы.
Интересы истцов представляет компания Boies Schiller Flexner. В июне 2020 года от ее имени в суд поступила еще одна претензия к Google. В ней говорится, что за пользователями следят в режиме «Инкогнито» браузера Google Chrome.