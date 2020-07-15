Google придется ответить за тайную слежку за пользователями через приложение

Материнскую компанию Google обвинили в нарушении конфиденциальности. Коллективный иск против Alphabet уже направили в окружной суд США в Сан-Хосе (штат Калифорния).

В исковом заявлении говорится, что Google нарушил федеральный закон о прослушке и закон штата о неприкосновенности информации. Об этом сообщило агентство Reuters.

Претензии основаны на том, что компания собирала данные о пользователях в приложениях, даже если функция отслеживания была отключена. Это делалось при помощи встроенной программы Firebase Google. Ее создавали для сбора статистических сведений.

«Даже когда пользователи следуют инструкциям Google и отключают отслеживание активности в Сети и приложениях, компании все равно известно, чем пользуется и что просматривает человек. При этом затрагиваются личные данные», — отмечено в иске.

В Google пока никак не прокомментировали отправленные в суд материалы.

Интересы истцов представляет компания Boies Schiller Flexner. В июне 2020 года от ее имени в суд поступила еще одна претензия к Google. В ней говорится, что за пользователями следят в режиме «Инкогнито» браузера Google Chrome.