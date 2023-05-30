Технологии 30 мая 2023, 09:39 Библиотеку решений сделали доступной для всех московских IТ-разработчиков Московская библиотека решений стала доступна для всех IТ-разработчиков Unsplash

Читать 360tv в

Московская библиотека решений стала доступна всем IТ-специалистам. Войти в нее можно с помощью открытого кода Mos.Hub, сообщил министр правительства Москвы, руководитель городского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

«Запуск Mos.Hub позволит разработчикам объединиться на базе городской площадки и совместно работать над своими проектами», — рассказал он.

Реклама

Столичная библиотека решений бесплатна. Войти в нее можно с помощью авторизации через Mos ID. В системе разработчики могут хранить свои данные и совместно улучшать код. Также для ИТ-специалистов на сервисе доступе закрытый личный кабинет, доступ к которому будет только у автора. Вся информация, которую размещают на Mos.Hub конфиденциальна и находится под защитой.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в ближайшие несколько лет столицы перейдет на собственные решения для совместной разработки ПО. Это позволит специалистам ни от кого не зависеть и развивать полноценно отрасль ИТ в стране.

В эту среду, 31 мая, предпринимателям из Подмосковья расскажут о грантах Фонда содействия инновациям на бесплатном вебинаре.