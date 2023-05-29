Подмосковье 29 мая 2023, 14:58 Вебинар о грантах для предпринимателей пройдет в Подмосковье 31 мая Unsplash

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Предпринимателям из Подмосковья расскажут о грантах Фонда содействия инновациям на бесплатном вебинаре. Мероприятие пройдет 31 мая в 19:00 при поддержке центра «Мой бизнес».

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья уточнили, что на вебинаре расскажут об особенностях программ финансирования, составе и тонкостях формирования конкурсной документации. Специалисты центра «Мой бизнес» напомнят о мерах поддержки, которыми можно воспользоваться.

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Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке до 31 мая.

Вебинар пройдет в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей в регионе.

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